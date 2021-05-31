Горняк22: Как живет жительница Барнаула спустя 14 лет после страшной аварии

В июле 2007 года жительница Барнаула Ирина Яковенко попала в автомобильную аварию. Травма позвоночника. Передвигается в инвалидной коляске. В апреле 2021 года она выиграла российскую премию «Главные женщины 2020». Какой путь она прошла за 14 лет?

Сон и явь

Хрупкая темноволосая женщина в синих джинсах и яркой толстовке. Охотно общается, улыбается.

«Не знаю, можно ли назвать меня бойцом, – наверное, окружающим виднее. Живу так, как велит сердце. А что касается любви к жизни, то, мне кажется, это врожденное качество. Я всегда была на позитиве и хотела двигаться вперед», – признаётся Ирина.

После аварии она не отчаялась, а собрала силу и волю в кулак, чтобы дальше реализовывать свои мечты:

«После аварии меня привезли в больницу с открытым переломом позвоночника и плеча. Обнаружили, что я беременна. Сделали аборт. Без моего согласия: врачи посчитали, что тянуть с операцией нельзя. Переживала долго и мучительно, но справилась… Мне приснился сон, будто моя дочь с огромными щеками (была уверена, что дочь) родилась у женщины, которая очень ждала малыша. Я четко видела, как она стоит и держит ребенка на руках. Она сказала мне: «Я люблю ее и позабочусь». Только тогда отпустило…»

Ирине вливали много антибиотиков и лишь спустя два месяца сделали операцию. Попытка оказалась неудачной. Полгода лежала только на спине из-за скоб внутри. Потом новая операция и реабилитация. Снова неудачная. Затем опять…

Последние операции прошли успешно. Ирина смогла вернуться к своим занятиям.

В те годы она владела небольшим рекламным бизнесом, но всю работу пришлось отложить. А потом снова к ней вернулась. Ирина родила еще двоих детей. На момент аварии в семье был трехлетний Влад. Потом появились Кирилл и Ева. Девочке сейчас три годика.

Женщина года

Общественный деятель, участник благотворительных проектов, жена и мама троих детей – всё это роли Ирины Яковенко. Скучать не приходится. Ее день расписан по минутам: покормить и собрать детей в садик, в школу, на тренировку, увезти и привезти их домой. А еще встречи с разными людьми по поводу новых проектов и общение с друзьями.

«Стараюсь ни в чем себя не ограничивать, участвовать во всех интересных мероприятиях, например модных показах», – рассказывает Ирина.

Недавно она выиграла российскую премию «Главные женщины 2020». Всего в конкурсе было 200 участниц из 60 регионов. Жюри в течение полугода оценивало активность женщин в соцсетях, их информационный фон, как одеваются, как позиционируют себя в обществе и соответствуют ли их образы в Интернете действительности.

«Я не гналась за победой. Ехала на форум, чтобы получить новые знания и опыт прежде всего. А что касается моего стиля, то самая главная его часть – быть собой, быть настоящей и наслаждаться каждым моментом жизни», – признаётся Ирина.

Дружная семья

У них обычная семья. И заботы о детях, стирка, уборка лежат на ней. Только раз в две недели она приглашает женщину, чтобы помыть окна и протереть шкафы.

«Наши родители живут отдельно, приезжают раз в три недели. Они вместе с мужем, детьми, сестрой, друзьями – моя поддержка. А я стараюсь ради них. Детей на няню не перекладываю. Пока ребята в детском саду и школе, делаю то, что хочется», – добавляет женщина года.

Ее всегда мотивировало постоянное движение вперед.

«Оно было и до аварии, а после нее я решила не останавливаться, потому что понимаю, что такое находиться в четырех стенах. Было тяжело переворачиваться на бок, а положение на спине для меня как западня. Или когда ты не можешь пойти в магазин, куда-то поехать.

Человек, как правило, опускает руки за шаг до победы. Если чувствуешь, что готов сдаться, нужно стиснуть зубы, собрать всю силу и волю в кулак и додавить этот последний шаг. Тогда точно будет успех», – считает Ирина.

Создатель нового

Помимо домашних дел Ирина каждый день ездит на работу в фитнес-клуб, который они основали вместе с мужем. Подобного зала в нашем городе еще не было. Идея его создания пришла героине, когда она столкнулась с неудобством современных залов.

«Мне не нравится, что в залах много людей и все смотрят друг на друга. Раньше я слышала про камерную индивидуальную работу и, когда стала искать в нашем городе, поняла, что такого просто нет. Поэтому, посоветовавшись с мужем, открыла свою студию», – добавляет женщина года.

Особенность ее в том, что клиент занимается в специальном костюме, а поверх него – жилет с электродами. Тренировки проходят с разными элементами, например единоборств или бокса.

Основой для ЭМС (электромиостимуляции) служит электровозбудимость нервов и мускулов. Но если в традиционном варианте тренировки в зале воздействие происходит на определенный, конкретный мускул, то ЭМС-тренажеры воздействуют на нервные окончания, пронизывающие сразу десятки мышц.

Физическое положение не сильно влияет на управление бизнесом. Работа коллектива основана на доверии и понимании.

«Я считаю, что люди притягиваются людьми. Конечно, некоторые сложности есть, например заехать в налоговую: где-то нет входа, либо необходимые кабинеты находятся на втором этаже. Но люди тоже идут навстречу, спускаются ко мне, чтобы помочь закатить коляску», – говорит Ирина.

Не опускать руки

Ирина – человек с сильным характером. Она общительная, добрая, позитивная. Ей, как и другим, бывает грустно и тяжело:

«В такие моменты мне просто необходимо подышать свежим воздухом, покачаться на качелях и съездить в Белокуриху. Я люблю этот город. Недавно там снова были вместе с семьей и друзьями.

Женщина советует: с плохим настроением не нужно бороться, нужно его прожить. И если хочется плакать, надо это сделать, станет легче.

А еще нужно осознать, что ты живешь не просто так. Душа поет от того, что ты можешь сделать и свою, и чью-то жизнь лучше. Отсюда и берутся силы.

Она не только нашла в себе силы жить дальше, но и помогла другим мамам с ограниченными возможностями. Недавно Ирина выступила сценаристом, режиссером и сняла видеопроект «Мамой на коляске быть».

«Это шесть уроков для тех, кто хочет стать мамой, но боится из-за ограниченных возможностей здоровья. Либо уже ею стал. Я хочу показать женщинам, что можно быть полноценной мамой, и вселить в них уверенность», – делится Ирина.

В видеоуроках многодетная мама снимается сама. Она рассказывает, как подготовиться к родам, как справляться с новорожденными детьми и ухаживать за более старшими.

«Трудности в съемках, конечно, были. Мне хотелось по максимуму показать общение с малышом, но мои дети уже выросли. Также для видео нужны были детские вещи, коляски, кроватка и так далее. В аренду их не сдают, пришлось обыгрывать эти моменты: брали куклы и плюшевого медведя. На них показывала, как детей купать, пеленать, учить ходить», – рассказывает Ирина.

Ее пример вдохновляет многих мам. В нашей жизни нет ничего невозможного. Главное – не сдаваться!

Наталья АНДРОНОВА.

Барнаул

Алтайская правда