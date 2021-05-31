Горняк22: Соединить в «Пазл». Как проведут лето рубцовские студотрядовцы

Чем ближе июнь, тем больше дел. Рубцовские студотрядовцы, они же волонтеры, рассказали о своих достижениях и поделились планами на лето.

Добрые, отзывчивые, исполнительные, инициативные… Список можно продолжать бесконечно, когда речь идет о рубцовских студентах! Помимо учебы большинство из них посвящают время работе с детьми, людьми старшего возраста. И делают активисты это безвозмездно, по зову души. Среди них – командир педагогического отряда «Пазл» Александра Жолудева. Ей 19 лет, родом из Поспелихинского района. Сейчас учится в Рубцовском педагогическом колледже.

– Не привыкла сидеть без дела даже в выходной день, – улыбается Александра. – Еще в школе стала заниматься добровольческой деятельностью. Это дает столько позитивных эмоций, дарит новые знакомства, общение! Больше всего люблю летний период, когда выезжаем в оздоровительные лагеря, работаем вожатыми. В нынешнем году отправимся в «Салют» Егорьевского района.

В отряде 13 человек. Ребята дружны между собой. С Александры как с командира они во многом берут пример и стараются сделать так, чтобы о «Пазле» жители города знали как можно больше и обращались за помощью.

– Возглавлять коллектив непросто. Нужно проявлять строгость и в то же время быть понимающим человеком, – подчеркнула собеседница.

Каждый ее день расписан по минутам. Девушка преподает английский в Озимовской средней школе и рассказывает детям о волонтерстве. Играет в баскетбол.

Ее ровесник Хикмат Абдурасулов состоит в добровольческом отряде «Факел». Вместе с семьей он приехал в Рубцовский район из Таджикистана в 2015 году. После девятого класса пошел учиться в медколледж.

– Раньше я был застенчивым человеком. Сложно было с кем-то познакомиться, поговорить, сделать первый шаг. Всё изменилось, когда пришел в отряд. Помогая людям, стал более уверенным в себе, общительным, – рассказывает Хикмат Абдурасулов.

Парень участвовал во всероссийской благотворительной акции «Мы вместе». В пандемию разносил продуктовые наборы людям старшего возраста, в день обходил по 10–15 адресов. По итогам года он и еще трое рубцовчан получили памятную медаль за бескорыстный вклад в организацию масштабного проекта.

На лето у активиста свои планы. Будет заниматься озеленением Рубцовска и планирует отработать сезон в местном детском лагере «Золотая рыбка». Он прикладывает все силы для того, чтобы стать лучшим бойцом «Факела». Если говорить о будущем, мечтает стать врачом-стоматологом.

По словам командира штаба студенческих и волонтерских отрядов Рубцовска Алины Мурумбаевой, движение насчитывает 250 человек. Это 14 отрядов разной направленности. Два из них появились в этом учебном году – экологический «Атлас» и акции «Снежный десант» «Снегири».

– Студотрядовцы также являются волонтерами, так как выполняют все функции добровольцев. Два раза в год в учебных заведениях проводится агитация для вступления в ряды студактива, – подчеркнула Алина Мурумбаева.

Цифра

250 человек насчитывает Штаб студенческих и волонтёрских отрядов Рубцовска

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Алтайская правда