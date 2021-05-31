Горняк22: Алтайские эксперты расскажут о жилищных правах детей

День правовой помощи несовершеннолетним проводит 1 июня Федеральная кадастровая палата. Акции приурочена к Международному дню защиты детей.

В этот день Кадастровая палата по Алтайскому краю запускает телефонную линию, посвященную защите прав детей на недвижимое имущество. Эксперты с 10.00 до 16.00 будут консультировать по телефону 8 (3852) 55–76–59 плюс один из добавочных номеров: 8012, 8150, 8145, 8114.

Позвонившие смогут узнать о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, а также процедурах продажи, мены, дарения таких объектов и так далее.

Алтайская правда