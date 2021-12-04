Горняк22: В мэрии Барнаула хотят навести порядок на остановках с рекламными конструкциями

Остановка, объявления. Фото: "Толк"

Сейчас в городе насчитывается 180 остановочных павильонов с рекламными конструкциями, власти критично относятся к их состоянию

В мэрии Барнаула обещают навести порядок с остановочными павильонами с рекламными конструкциями. Об этом 3 декабря в ходе онлайн-конференции рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По словам спикера, всего в городе насчитывается порядка 1,3 тыс. остановочных пунктов, из них более 650 оборудованы павильонами разного качества.

Также в Барнауле установлено около 180 павильонов с рекламными конструкциями. Шеломенцев отметил, что мэрии еще предстоит привести такие павильоны в порядок:

«Пока их состояние разнится, и не всегда в лучшую сторону».

Муниципальный чиновник добавил, что в городе есть павильоны, которые монтируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в краевом центре установлено 56 новых павильонов. Ежегодно на эти цели выделяется около 500 тыс. рублей.

По словам Шеломенцева, самые простые остановочные павильоны стоят 30-50 тыс. рублей.

ТОЛК