Горняк22: В Алтайском крае мужчина убил сожительницу и спрятал ее тело в погребе

Покушение. Нож Фото: pixabay.com

Мужчина и пострадавшая ссорились по незначительному поводу. Обвиняемый, который в это время был пьян, схватился за нож и решил расправиться с женщиной

В Алтайском крае 58-летнего мужчину за убийство сожительницы приговорили к семи годам лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что 19 мая в одном из сел Мамонтовского района пьяный обвиняемый и пострадавшая поссорились у себя дома. В какой-то момент мужчина взял нож и ударил им женщину несколько раз. 58-летняя потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. После этого осужденный отнес тело в погреб надворной постройки.

Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что барнаульского насильника приговорили к шести годам строгого режима. 2 августа на 33-летнюю горожанку напал с ножом ехавший по улице велосипедист. Личность преступника установили по оставленным на жертве биологическим следам. ДНК насильника совпало с данными в базе – ранее он уже был судим.

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