Горняк22: 13-летний подросток умер после школьной драки с одноклассником

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Перед трагедией между семиклассниками произошел конфликт. Пострадавший оскорбил подростка, тот в ответ ударил его по голове

В Комсомольске-на-Амуре 13-летний ученик седьмого класса скончался после школьной драки с одноклассником, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что 3 декабря один из учеников во время урока биологии ударил по голове другого школьника из-за мелкой ссоры. От полученной травмы подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 293 УК РФ (халатность). В настоящее время допрашивают учеников и школьную администрацию. Прокуратура проводит проверку.

Ранее стало известно, что ученик 11-го класса умер во время итогового сочинения. Школьник вместе с классом находился в кабинете, но неожиданно потерял сознание. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Следователи уточняют все факты случившегося.

ТОЛК