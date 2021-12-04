Горняк22: В Барнауле перенесли концерт рэперов HammAli & Navai

Фото: HammAli & Navai, ВКонтакте

1 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко увеличил заполняемость концертных залов с 50 до 70%. Однако полностью ограничения в регионе не сняты

В Барнауле перенесли концерт рэп-дуэта HammAli & Navai, который был запланирован на 5 декабря, сообщили «Толку» организаторы.

Новой датой проведения мероприятия назвали 4 апреля. Концерт состоится также в Титов-Арене в 19.00. При этом купившие билеты барнаульцы смогут воспользоваться ими весной.

С чем связано такое решение, организаторы не уточнили. Однако, вероятнее всего, причиной стали введенные из-за COVID ограничительные меры.

Ранее, в ноябре, из-за обострения эпидобстановки в Барнауле перенесли сразу несколько концертов. Среди них выступление Марины Девятовой, Любови Успенкой, Владимира Винокура и др. Все их перенесли на более поздние даты.

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