Горняк22: «Меня выбрала»: Иван Ургант посвятил пост умершей бабушке

Иван Ургант с бабушкой Ниной Ургант Фото: instagram.com/urgantcom

Свои соболезнования под постом выразили Максим Галкин, Михаил Галустян, Елена Малышева, Александр Рева и многие поклонники творчества артистической династии Ургантов

Шоумен Иван Ургант посвятил пост своей бабушке Нине Ургант, которая ушла из жизни в возрасте 93 лет. О своих воспоминаниях о не он рассказал в своем Instagram.

«А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете…», – написал артист.

Ургант задался вопросом, почему его знаменитая родственница уделяла так много времени именно ему, а не своим мужьям и подругам.

«Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», – и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты», – вспомнил он.

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Актриса театра и кино, народная артистка России Нина Ургант умерла в Москве 3 декабря. За свою карьеру успела сняться более чем в 50 фильмах и сериалах. При этом она продолжала служить в театре, где была задействована более чем в 30 спектаклях. Именно в исполнении Нины Ургант стала известна песня «Десятый наш десантный батальон». Ее Булат Окуджава написал специально для фильма «Белорусский вокзал».

Ранее в интервью к 90-летию артистки Иван Ургант рассказывал о детстве с легендарной бабушкой Ниной.

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