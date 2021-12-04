Горняк22: В Барнауле судебного пристава признали виновным в получении взятки
Взятка. Коррупция Фото: pixabay.com
Преступление выявил отдел собственной безопасности УФССП при сопровождении оперативных сотрудников регионального управления ФСБ
В Барнауле судебного пристава-исполнителя признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Алтайскому краю.
По данным ведомства, минувшей весной пристав получил половину из ранее оговоренной взятки в размере 20 тысяч рублей – деньги сотруднику передал представителя граждан, по чьим производствам работал пристав.
«Взятка предназначалась для окончания производств без фактического исполнения требований взыскателей, содержащихся в исполнительных документах», – пояснили в ведомстве.
В ходе следствия инспектор вину признал лишь частично. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 40 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Заринске за взятки задержан председатель комитета по горхозяйству и ЖКХ.