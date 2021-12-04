Горняк22: 519 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com

4 701 койку развернули в регионе для больных коронавирусной инфекцией, свободными из них на сегодняшний день остаются 1 233 места

519 новых случаев коронавируса выявили за сутки на 3 декабря в Алтайском крае. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 105 613 человек. Среди них 8 692 ребенка, сообщает краевой оперштаб.

За эти сутки в регионе умерли 30 пациентов, заразившихся коронавирусом, все погибли именно от COVID-19. Всего с начала пандемии скончались уже 7 268 заболевших.

642 тяжелобольных коронавирусом пациента сейчас остаются в реанимациях края, из них 257 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

При этом 519 пациентов выздоровели за сутки, за все время – 76 602 переболевших ковидом.

В данный момент в ковидных госпиталях края на лечении находятся 3 150 пациентов с подтвержденным диагнозом.

1,05 млн жителей региона прививаются от коронавируса, из них 871,5 тыс. человек привиты полностью.

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