Горняк22: В Алтайском крае будут давать займы бизнесменам на стройку скотобоен

Продажа мяса Фото: правительство Алтайского края

Новые пункты убоя появились в Алейском, Калманском, Михайловском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Панкрушихинском, Тальменском, Тюменцевском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и других районах

В Алтайском крае пообещали поддержать предпринимателей, которые строят скотобойни. Им будут давать микрозаймы и компенсируют часть расходов на оборудование, сообщает «Банкфакс». Об этом шла речь на совещании в правительстве региона.

Так, краевой Фонд финансирования предпринимательства будет давать до 5 млн рублей под 3,75-7,5 % годовых. Также на совещании обсудили порядок получения субсидии на компенсацию части затрат на приобретение оборудования.

Кроме того, главы муниципалитетов рассказали, что также будут помогать предпринимателям в выделении участков, подведении воды и электричества под будущие скотобойни.

Всего сейчас в регионе действует 190 боенских предприятий, из которых 56 – это пункты внутрихозяйственного значения. Только 82 предприятия оказывают услуги населению по доставке и убою животных. К концу года должна появиться еще одна бойня в Усть-Пристанском районе.

В Омской области вводили аналогичные меры поддержки. Однако областные чиновники, в отличие от краевых, не дожидались полного запрета, чтобы начать работу в этом направлении.

В Алтайском крае с 11 ноября действует запрет на продажу «домашнего» мяса – сопроводительные документы власти выдают только при забое на спецплощадках. Новые правила вызвали протесты среди аграриев, СМИ сообщали о дефиците продукции и росте цен.

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