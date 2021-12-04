Горняк22: Путин не исключил новые денежные выплаты населению

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В период пандемии коронавируса в стране уже приняли ряд мер по поддержке населения. В их числе единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где воспитывают школьников

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает новых мер поддержки граждан исходя из имеющихся возможностей, сообщает ТАСС.

«Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и решения на этот счет», – рассказал он.

Глава государства также подчеркнул, что все меры соцподдержки укладываются в рамки бюджета. Их проводят за счет дополнительных доходов и перераспределения расходной части бюджета. Инфляционных последствий они не имеют.

«Мы стараемся принять выверенные решения по поддержке экономики и граждан, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста, пенсионеры, это семьи с детьми», – отметил президент.

Напомним, что россияне ждут очередные путинские выплаты в декабре. В прошлом году в связи с пандемией государство выплатило семьям с детьми материальную помощь к Новому году. В числе причин возможных выплат эксперты называют попытки смягчить недовольство граждан из-за QR-кодов и высокой инфляции.

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