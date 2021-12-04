Горняк22: Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили еще одно обвинение

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova

В уголовном деле экс-замминистра РФ появились новые подробности. Предположительно, Ракова фиктивно устроила своего мужа в фонд, в котором была гендиректором

В Москве бывшего замминистра просвещения РФ, уроженку Алтайского края Марину Ракову обвиняют еще в одном случае мошенничества – фиктивном трудоустройстве гражданского мужа и присвоении за счет этого бюджетных средств, сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, в 2017 году Марина Ракова на посту гендиректора Фонда новых форм развития образования сговорилась с и.о. гендиректора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками и гражданским мужем Артуром Стеценко.

Пользуясь своим служебным положением, фигуранты заключили между фондом и Стеценко фиктивные трудовые договоры и дополнительные соглашения.

Следователи выявили, что с июля 2017 года по ноябрь 2018 года мужчине необоснованно выплачивали бюджетные средства, хотя никакой деятельностью в фонде он не занимался.

Как считает следствие, за это время соучастники преступной группировки изготавливали и отдавали в бухгалтерию фонда подложные табели учета рабочего времени, платежные ведомости и другие документы, которые касались фейковых должностных обязанностей Артура Стеценко.

Бухгалтеры, в свою очередь, перевели на счет Артура Стеценко в виде премий и зарплат более 9 млн рублей. Ежемесячный незаконный доход фигуранта составил до 300 тысяч рублей. Похищенными деньгами соучастники распорядились по собственному усмотрению.

Напомним, что Марину Ракову обвиняют в мошенничестве более чем на 50 млн рублей. По данным следствия, она пролоббировала выделение бюджетных денег в фонд, где была гендиректором. Еще одно уголовное дело против экс-замминистра возбудили по заявлению нового руководства Фонда новых форм развития образования Юлии Пономаревой.

Кроме того, следствие выявило, что с 2018 по 2020 год 12 сотрудников Министерства просвещения РФ фиктивно трудоустроили в Институт общественных наук РАНХиГС, где они необоснованно получали деньги из бюджета.

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