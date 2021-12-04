Горняк22: В Алтайском крае девять пропавших в ноябре людей до сих пор не найдены

МЧС. Лес. Поиск Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае нередко пропадают люди. Волонтеры совместно с полицией ведут поиски и обращаются через соцсети к жителям региона с просьбой помочь найти пропавших

В Алтайском крае в ноябре волонтеры получили 38 заявок о пропавших людях, сообщает «Лиза Алерт».

Среди них 20 человек нашли живыми, а три человека погибли. Остальных пропавших продолжают искать. При этом среди 15 заявленных на поиск шесть человек пока еще не считаются пропавшими – заявки по ним не подтверждены.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Алтайском крае мать с двухлетним сыном нашли в соседней Новосибирской области, куда она успела добраться с дальнобойщиком.

Мать с ребенком пропали 17 ноября из каменского рехаба, где она вместе с сыном проживала с 6 октября после освобождения из мест заключения. Сейчас идет суд по очередному уголовному делу против нее – кража с незаконным проникновением в жилище. С августа женщина стоит на учете из-за злоупотребления алкоголем.

ТОЛК