Горняк22: Бийчане пожаловались на отсутствие в поликлиниках вакцины АКДС

Вакцина Фото: pixabay.com

Вакцина защищает организм сразу от трех инфекций – столбняка, дифтерии и коклюша. Ее ставят детям в три, шесть месяцев и в полтора года

В Бийске родители жалуются, что в детских поликлиниках нет вакцины АКДС, которая положена детям по календарю. Об этом заявила горожанка Анастасия, обращаясь к главе минздрава Дмитрию Попову в ходе форума «Реализация национальных проектов в Алтайском крае в 2021 году» на сайте правительства края.

Женщина пояснила, что вакцины нет в медучреждениях с июля 2021 года, а в частных клиниках она стоит около 5 тысяч рублей.

Попов объяснил, что вакцина АКДС закупается непосредственно самими поликлиниками. По его словам, сейчас медучреждениям дали задание посчитать количество детей, которым нужна эта прививка. Глава ведомства попросил горожанку обратиться в поликлинику через десять дней.

Прививка АКДС ставится детям дошкольного возраста в три и шесть месяцев, а также когда ребенку исполняется 1,5 года. Впоследствии детей и взрослых ревакцинируют вакциной АДС-М каждые 10 лет.

Ранее сообщалось, что с 3 декабря в Бийске заработал дополнительный пункт вакцинации от коронавируса.

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