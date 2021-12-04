Горняк22: В Алтайском крае засняли играющих в сугробах лосиху и лосенка
Лось Фото: pixabay.com
Лоси — дикие животные, и боятся присутствия людей. Однако, судя по кадрам, они так увлеклись зимними забавами и позволили себя снять
В Алтайском крае очевидцы засняли играющих в сугробах лосиху и лосенка, сообщает «Газета «Наш Заринск». Предположительно, кадры сделаны на территории Заринского района.
«Лосяши», – пояснил автор видео.
На кадрах видно, что лосиха и лосенок «играют в догоняшки». При этом, судя по видео, животные не могут быстро передвигаться по высоким сугробам.
Ранее сообщалось, что поросятам в зоопарке Барнаула устроили ванну с лепестками роз и засняли их полоскания на видео.