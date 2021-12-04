Горняк22: Попов рассказал, как в Бийске хотят сократить очереди в травмпункт

Травма. Травмпункт Фото: pexels.com

Пока в Бийске не могут открыть второй травмпункт, который был закрыт на короткий срок. Однако власти пообещали решить проблему очередей

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отреагировал на очереди в единственный травмпункт в Бийске. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции на сайте краевого правительства.

Так, жительница наукограда Татьяна пожаловалась, что в городе обещали открыть второй травмпункт, где сейчас расположен ковидный госпиталь. Однако он уже несколько месяцев он работает для нужд больных COVID. Тем временем, по ее словам, в травмпункте, расположенном в ЦГБ, в очередях приходится стоять по четыре часа.

По словам главы ведомства, работу травмпункта в горбольнице №2 планировали возобновить в октябре. Однако третья волна коронавируса незаметно перетекла в четвертую, и «ковидарий» на базе травмпункта закрыть не удалось.

«Сейчас в больнице продолжает работать ковидный госпиталь на 660 коек и пока вернуть туда травмпункт невозможно», – сказал он.

Однако, по словам Попова, сейчас в Центральной горбольнице обсуждают возможность наладить повторные приемы больных в городской поликлинике №1.

Ранее жители Бийска пожаловались, что травмпункт в горбольнице №2, который обещали «закрыть на время», до сих пор не работает. В связи с этим в единственном травмпункте в ЦГБ якобы скапливаются колоссальные очереди. Местные жители призвали власти обратить внимание на проблему.

Главврач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин пояснил, что травмпункт открыть пока не получается, так как его используют в качестве ковидного госпиталя.

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