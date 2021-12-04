Горняк22: Россияне начали скупать автомобили, драгоценности и телефоны

Ювелирные изделия Фото: pixabay.com

По словам экспертов, из-за неопределенности пандемийного времени россияне начали экономить на повседневных вещах и покупать дорогостоящие товары

В текущем году россияне стали чаще покупать дорогостоящие товары и предметы роскоши. Об этом стало известно из исследования Росстата, сообщает «РБК».

«Часов было продано на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, мобильных телефонов – на 27,9%, ювелирных изделий – на 26,6%, автомобилей — на 24,8%», – рассказали аналитики.

На автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия, стиральные машины и компьютеры приходится более 11% всех розничных продаж. В сравнении с 2019 годом в стране купили в полтора раза больше часов, смартфонов и компьютеров.

Эксперты предполагают, что люди бросились делать дорогие покупки, надеясь выгодно их продать в будущем. Кроме того, таким образом люди пытаются защитить накопленные деньги от девальвации валют.

При этом россияне стараются экономить на повседневных товарах и еде. Продажи яиц, куриного мяса и макарон снизились на 2-5%. В целом оборот розничной торговли за 2021 год вырос на 8,4% в реальном выражении.

Ранее россиян предупредили о росте цен на новогодние елки. По словам ретейлеров, елки подорожали из-за динамики валютных курсов, роста стоимости сырья и затрат на логистику. По словам экспертов, живая российская ель высотой 1,5 м сейчас стоит в среднем 1,5 тысячи рублей, импортная – 5 тысяч рублей.

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