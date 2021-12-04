Горняк22: Астролог перечислил знаки зодиака, которых ждут перемены перед Новым годом

Новый год Фото: pixabay.com

По словам эксперта, последний месяц этого года у Близнецов сложится неспокойно. Представителям этого знака придёт пережить предательство любимого человека или интриги на работе

Тельцов перед новым годом ожидают сюрпризы в личной жизни. Они могут заметить, что их отношения со второй половинкой несколько охладели. Причиной этого могли стать ссора или гордость одного из партнеров, заявил астролог Павел Глоба, сообщает «Слово и Дело».

Раков ждут позитивные перемены. На представителей этого знака обрушится большой профессиональный успех и крупная удача в финансовых вопросах. При этом удача будет сопутствовать им и в следующем году. Январь 2022 года сложится для них очень удачно в материальном плане.

Финансовый успех ожидает и Рыб. Перед новым годом люди этого знака отправятся в путешествие, на которое давно копили, или сделают долгожданную крупную покупку.

Ранее астролог рассказала, каким будет декабрь для всех знаков зодиака. По её словам, в период до 14 декабря некоторые люди рискуют потратить свои последние запасы. При этом более осознанным это время подарит шанс создать деньги на пустом месте.

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