Горняк22: Солнечное затмение «закрывает» опасный коридор затмений 4 декабря

Алый закат. Силуэт. Небо. Затмение Фото: Pexels

Хорошая новость: в субботу заканчивается полный опасностей астрологический коридор затмений. А значит, после 4 декабря жизнь должна стать комфортнее и спокойнее

Полное солнечное затмение в субботу, 4 декабря, достигнет максимальной фазы в 10.34 по московскому времени, пишет ТАСС. В России его видно не будет, как и в северном полушарии вообще. Зато эффектное зрелище предстоит увидеть жителям юга Африки и Австралии.

Солнечное затмение – «край» последнего коридора затмений в 2021 году, который начался в конце ноября.

Астрологи обещают, что 4 декабря многим людям удастся разглядеть первые последствия недавно принятых решений, пишет Dailyhoro.ru. В этот день можно выйти за рамки возможного. Очень вероятны озарения, появление смелых идей. Астрологи рекомендуют их записать, но пока ни с кем не делиться.

В день затмения солнца рекомендуется не поддаваться на искушения. Велик риск измен и предательства. Необдуманные поступки легко могут привести к потере доверия.

Наслаждение излишествами и увлечение вредными привычками 4 декабря может отпугнуть удачу.

А еще астрологи предупреждают, что солнечное затмение в знаке Стрельца – это далеко не лучший расклад. Дело в том, что Стрелец – знак динамики. А во время затмения хочется отдыхать и ничего не делать, чтобы не допустить досадных ошибок.

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