Горняк22: В Алтайской ЦРБ рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе школьника

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Сейчас пострадавший мальчик находится в районной больнице – его жизни ничего не угрожает. Отец ребенка ранее пояснил, что в медучреждении он пробудет около десяти дней

Состояние пострадавшего при стрельбе в школе Алтайского района 14-летнего подростка оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала «Толку» заместитель главврача Алтайской ЦРБ Людмила Азанова.

По ее словам, мальчику назначено необходимое лечение, которое он получает в полном объеме.

Также специалист отметила, что ребенка доставили в приемное отделение с подозрением на сотрясение головного мозга и с инородным телом в голове. Невролог и хирург осмотрели пациента, и он был госпитализирован в хирургическое отделение, где у него удалили инородный предмет (пулю).

Напомним, утром 1 декабря в школе №1 Алтайского района произошла стрельба. По предварительным данным, старшеклассник выстрелил в голову ученику восьмого класса. Однако директор школы заверил, что это был несчастный случай. По данному факту прокуратура и следственный комитет края начали проверки.

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