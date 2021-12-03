Горняк22: В Алтайском крае пьяный мужчина получил травму, пролезая под поездом

Железная дорога Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД по СФО

Мужчина, который, предположительно, находился в состоянии опьянения, решил сократить путь и перелезть под поездом. Выбраться до начала движения он не успел

В Алтайском крае 36-летний местный житель получил травмы после наезда поезда, сообщает пресс-служба МВД на транспорте по СФО.

Инцидент произошел на остановке «Депо-Алтайская». Мужчина хотел сократить путь и решил перелезть под вагоном стоящего грузового поезда. Когда состав начал движение, он не успел из-под него выбраться и повредил ногу.

Пострадавшего госпитализировали в одну из барнаульских больниц. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортная полиция проводит доследственную проверку.

Ранее «Толк» сообщал, что 29 ноября около села Лугового Тальменского района снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который на красный свет выехал на железнодорожные пути. Стало известно, что педагог начальной школы решила подвезти учеников второго класса после уроков домой. В результате ДТП погибли трое детей, женщина-водитель и еще один ребенок госпитализированы.

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