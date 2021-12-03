Горняк22: В Первомайском районе пока нет претендентов на вакантное место главы

Кресло чиновника Фото: pexels.com

Прием документов продлится еще две недели. Ожидается, что со временем кандидаты объявятся и подадут документы на участие в конкурсе

Ни одного кандидата пока не подало заявок на участие в конкурсе на замещение должности главы Первомайского района. Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на замглаву администрации района Вадима Чутчева.

Так, прием документов начался 29 ноября и закончится 17 декабря. По словам собеседника, вероятно, кандидаты активизируются ближе к 10 декабря.

Ранее сообщалось, что глава Первомайского района Александр Иванов ушел в отставку по собственному желанию. Его место сейчас временно занимает первый замглавы района по социальным вопросам Петр Роккель.

Иванов изначально планировал идти только на один срок, который истекает в 2022 году. Однако в сентябре 2020 года у него начались проблемы со здоровьем: он упал и получил черепно-мозговую травму. Тогда он впал в кому и не мог работать. После этого он восстановился и вышел на работу. Однако с последствиями несчастного случая он борется до сих пор.

Еще в конце сентября Иванов заявлял, что намерен доработать до завершения действия контракта – до осени 2022 года. Добровольно писать заявление он не собирался. Пока он был на больничном, его место временно занимал заместитель Дмитрий Шипунов, который стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, он якобы помог за взятку некой фирме стать поставщиком оборудования тепло– и водоснабжения, а также водоотведения для МУПа «Первомайские коммунальные системы».

Инсайдеры сообщали также, что возможным кандидатом на пост главы района может стать Юлия Фролова, экс-глава районного собрания депутатов, сейчас – депутат краевого парламента, избравшаяся туда в сентябре. Однако сама она опровергала такую возможность.

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