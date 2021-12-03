Горняк22: В Бийске осудят воспитателя за падение ребенка из окна детсада

Детский сад. Детсад Фото: Анна Меньшикова, Толк

Заведующего детским садом и воспитателя, которая допустила падение ребенка, уволили из дошкольного учреждения. Теперь дело рассмотрит суд

В суде Бийска рассмотрят уголовное дело в отношении воспитателя детсада, которая допустила падение пятилетней девочки из окна второго этажа, сообщает пресс-служба прокуратуры ведомства. Ее обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как стало известно, в июне 2021 года пятилетняя девочка после прогулки зашла в группу, где было открыто окно, залезла на подоконник и выпала со второго этажа. Ребенок в этот момент находился без присмотра взрослых. Здоровью девочки был причинен вред средней тяжести.

Прокуратура внесла представление главе города. В городе приняли меры, исключающие травматизм детей в детсадах.

Воспитателя и заведующего детсадом уволили из дошкольного учреждения.

Ранее сообщалось, что в Бийске полуторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа. Ребенок остался жив, но получил многочисленные травмы и сейчас проходит лечение в Центральной городской больнице Бийска

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