Горняк22: Страшный год: алтайские медики рассказали, почему надо вводить QR-коды

Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш

Представители алтайского медицинского сообщества высказались, почему надо вводить QR-коды и не забывать про другие ограничительные меры

Алтайские медики и работники здравоохранения края категорично призвали пожалеть врачей, которые выгорели за два года пандемии и дать им передышку. «Врачам уже и деньги особо нужны», – заявил главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Валерий Пелеганчук.

Мнениями эксперты обменялись во время круглого стола в АКЗС по введению QR-кодов в регионе 1 декабря.

«Свобода ограничена»

Владимир Трешутин, председатель Общественного совета при минздраве Алтайского края:

– История с пандемией показывает: другого пути нет. Либо переболеть, но непонятно: выживешь, или нет. Или привиться. Иммунитет формируется тогда, когда антитела есть у 86-90% населения. Это тот уровень, к которому мы должны стремиться.

Появился новый штамм вируса – омикрон. И вирус будет мутировать до тех пор, пока не будет должной иммунной прослойки.

Мы поддерживаем введение QR-кодов, которые мотивируют население пойти и привиться. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.

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«Единственный выход – вакцинация»

Владимир Лещенко, председатель комитета по здравоохранению АКЗС:

– Я живу с тем чувством, что у нас обязательно будут и парки, и аттракционы. Если выживем. К сожалению, удар сегодня пришелся на систему здравоохранения. Удар взяли на себя медики. В итоге десятки жизней потеряны. В том числе и при исполнении служебного долга. Мы уничтожаем то, к чему должны бережно относиться и чего так не достает.

Ограничения, QR-коды – что это? Это мера подталкивает, или принуждает к вакцинации? Я вижу, что она подталкивает. Я вижу единственный выход – вакцинация. Если есть что-то другое – ради бога.

«Есть потери среди беременных»

Валерий Шевченко, главный внештатный инфекционист Алтайского края:

– Сейчас нет ни одной семьи или рабочего коллектива, по которым бы не «прошелся» ковид. Медики действительно сейчас работают в состоянии колоссального напряжения и профессионального выгорания.

Вакцина – это хорошо, но и другие ограничительные меры должны быть. Скажу еще про безопасность вакцины. Мы же всегда оцениваем с двух сторон: безопасность и эффективность. Последний параметр уже оценили и цифры убедительные. Что касается безопасности, то привито огромное количество человек в России. И сегодня мониторинг нежелательных наблюдений построен таким образом, что ничего не спрячешь.

И в том числе мониторинг базируется на информации от человека, который сделал вакцину. На «Госуслугах» есть возможность описать все, что с тобой происходит, все возможные реакции и осложнения. И на территории нашего региона не было ни одного случая осложнения.

Я бы хотел сделать акцент вот еще на каком моменте: в нашей стране есть потери среди женщин, которые ждут ребенка. На кону две жизни. В Алтайском крае прививают беременных. Сегодня в крае привито почти 2,5 тыс. беременных. Их вакцинация отнесена к безопасной категории.

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«Могло быть по-другому»

Владимир Пелеганчук, главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования:

– Мы имеем избыточную смертность и выгорание медиков. Два года они работают в таком режиме. Им, по большому счету, уже и деньги особо не нужны. И надо еще обеспечить плановую медпомощь. Да, есть недовольство у население. Конечно, сегодня огромное количество медработников отвлечено на ковид.

Могла бы быть другая ситуация? Однозначно могла. Если бы мы в сентябре все вместе бы добились уровня вакцинации в крае 60%.

Решение вопроса где? Вот оно: ограничительные меры и вакцинация. У нас в ежедневном режиме по 520 заболевших ковидом. А у нас главная задача – народосбережение.

«Теряем дорогих людей»

Елена Хрусталева, профессор АлтГМУ, депутат АКЗС:

– Страшный 2020 год. Мы в АлтГМУ начали терять наших дорогих людей от ковида. Первым умер бывший ректор медицинского университета Валерий Брюханов. Это было страшное потрясение. Мы ждали вакцины, мы знали, что она будет и защитит нас. Но некоторые ее не дождались.

Поверьте, это ужасно, когда один за один за другим уходят наши коллеги, наши учителя. Сейчас у нас есть вакцины, которые мы можем применять. Бесплатные. Для создания препаратов государство вложило знания, накопленные за весь период, когда мы начали заниматься иммунизацией.

Когда говорят, что не было клинических исследований, то это неправда, они были. Наш опыт позволил первыми в мире создать вакцину. Но почему же мы не первые в мире по иммунизации? Потому что народ российский – самый поперечный народ. Он знает, как учить, как лечить, как играть в футбол.

Огромное количество людей читают фейки в интернете и передают это друг другу. Где наши действия против этого? Где информация, которая развенчивает фейки? Мы не должны людей заставлять вакцинироваться, мы должны их убеждать в этом.

«Бредовые установки»

Ирина Шереметьева, ректор АлтГМУ:

– Введение QR-кодов – хорошая, положительная мера. К сожалению, иначе нельзя. Невозможно заигрывая достигнуть большего. К сожалению, у некоторых людей инфантильное мышление и образное представление о происходящем. Бредовые установки передаются друг другу и остаются в подсознании.

«Дайте передышку»

Наталья Белоцкая, замминистра здравоохранения Алтайского края:

– Система здравоохранения работает со значительными перегрузками. Наверное, повторюсь, что практически каждый врач, каждая медсестра и санитарочка, водитель скорой помощи, лаборанты, – каждый из них может сказать: «Я выгорел, я устал. Дайте передышку».

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Устали все заниматься только ковидом. Хочется вернуться к обычной жизни. Своим коллегам высказываю слова благодарности, за то, что они ежеминутно борются за жизни наших, в том числе несознательных граждан.

Официальная позиция минздрава региона в части введения QR-кодов: мы однозначно поддерживаем эту инициативу. Поскольку подобные меры позволяют принять правильное решение о вакцинации тем людям, которые сомневались. Также эта мера позволяет неким образом разобщить людей. Надеюсь, что QR-коды дадут нашим медикам хоть какую-то передышку.

«Нельзя отменять ни одно ограничение»

Ульяна Калинина, замруководителя Роспотребнадзора Алтайского края:

– Говорить об эффективности вакцинации не буду. Мы прекрасно помним, как боролись с полиомиелитом, дифтерией, сибирской язвой. Когда мы решили ситуацию, прививая людей.

Согласна с тем, что надо как-то иначе надо выстраивать информационную кампанию, что надо убеждать население.

Мы поддерживаем QR-коды. Хотелось бы сказать, что QR-кодирование, иммунизация – это должно рассматриваться совокупно с ограничительными мерами. Пока мы не поборем инфекцию, нельзя отменять ни одну из мер.

«Перестали лечить все, кроме ковида»

Андрей Коломиец, главврач барнаульской больницы №11

– Мы обсуждаем: нужны QR-коды, или нет. Пусть это будет полумера, но они нужны. Сегодня под ковид отдано 3,6 тыс. коек. Берем один крупный стационар от 400 коек и считаем, сколько стационаров не работает на обычную патологию. И результат такой: прирост смертности от, например, болезней кровообращения намного выше, чем от ковида. Потому что мы их лечить перестали. Мы работаем с ковидом. И как при этом относиться к антиваксерам?

Антипрививочники заражаются, попадают в больницы, занимают койки и тем самым лишают остальных права на получение своевременной специализированной помощи. Повышенное количество смертей напрямую связано с этим. Не можем мы в должном объеме оказывать помощь.

3 декабря необходимость введения QR-кодов рассмотрят с муниципальными депутатами на заседании Совета АКЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. Окончательное решение по законопроекту АКЗС примет ориентировочно 10 декабря в ходе опросного голосования.

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