Горняк22: В Барнауле на пять дней перекроют часть дороги по улице Петра Сухова

Трамваи. Улица Фото: Анна Меньшикова/ТОЛК

В городской мэрии просят участников дорожного движения быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности заранее выбирать маршруты объезда

С 6 по 10 декабря в Барнауле закроют движение на участке улицы Петра Сухова. Речь идет об участке в районе пересечения с улицей Смирнова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение перекроют с 8.00 6 декабря по 20.00 10 декабря. На участке дороги будут проводить работы по модернизации водопроводной сети.

В связи с этим на время изменили схему движения общественного транспорта. Ее можно посмотреть здесь.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле до февраля перекроют участок улицы Матросова. С 1 декабря до 1 февраля движение транспорта по всей ширине закроют на участке от улицы Антона Петрова до улицы Советской Армии. Это необходимо для работ по дальнейшей модернизации канализационного коллектора №15.

ТОЛК