Горняк22: Бийчане призывают мэрию совместно работать над благоустройством парка

Александр Прокопьев встретился с бийским активистом Виктором Конончуком Фото: Сергей Кулыгин

Инициативная группа бийчан обращается к властям города, чтобы мэрия учла их мнение по строительству парка у торгового центра «Ривьера». Горожане считают, что парку нужна дополнительная зелень

Активисты говорят, что эта общественная территория в микрорайоне Зеленый Клин создается для бийчан, а не для того, чтобы просто освоить деньги. Представители этой группы неоднократно обращались в мэрию, но пока не получили там поддержки. Теперь руководитель группы активистов Виктор Конончук встретился с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым, чтобы рассказать, что предлагают поменять в проекте.

Парк у «Ривьеры» уже второй год находится на стадии строительства. Сдача объекта намечена на 2022 год. Здесь раньше был пустырь, но и на нем привыкли гулять, дышать свежим воздухом. Теперь там идет стройка, и уже нормально не отдохнешь.

Когда территория у «Ривьеры» попала в программу благоустройства в рамках нацпроекта, который реализуется при поддержке «Единой России», люди были счастливы. Но позже настроение поменялось: уже на этапе разработки и согласования проекта возникло недопонимание между жителями и администрацией. Об этом Виктор Конончук сообщил Александру Прокопьеву.

– Сейчас, пока еще не приступили к работам, есть время для диалога и есть возможность внести корректировки. Люди просят оправдать название микрорайона – сделать парк действительно зеленым. Бийчане хотят видеть больше деревьев в парке, – говорит активист. – Проект неудачный. Из-за малого количества зелени тут будет жара летом. И как людям отдыхать?

Александр Прокопьев встретился с бийским активистом Виктором Конончуком Фото: Сергей Кулыгин

Конончук рассказывает, что от первоначального проекта, который разрабатывали активисты, в бийской администрации практически ничего не оставили. Меньше зелени – меньше проблем с уходом, видимо, так решили чиновники.

– К озеленению нужно отнестись очень ответственно. Любые поверхности, которые должны озеленяться, должны соответственно готовиться и в соответствии с разработанной схемой там нужно высаживать деревья. Потом за этими зелеными насаждениями нужно ухаживать. С системой полива посадки не завянут, да и коммунальщикам ухаживать за парком будет в разы проще.

Депутат Александр Прокопьев считает, что мэрии нужно прислушаться к мнению неравнодушных горожан:

– Жители города активно обсуждают строительство этого парка и делают разумные предложения. Хотят, чтобы власть услышала их. Поэтому считаю, что муниципалитету следует пересмотреть некоторые аспекты реализации данного проекта до того, как будет сформировано окончательное решение по объемам финансирования.

Сквер на этом месте хотели благоустроить еще по плану генеральной застройки города в 1973 году. Но только сейчас он попал в программу национального проекта «Городская среда». Из мэрии уже направили письмо в край с просьбой выделить деньги на проведение работ. Ответ еще не получен. Но в администрации города рассчитывают, что он будет положительным. В сентябре руководитель регионального парламента Александр Романенко обещал оказать содействие по благоустройству парка:

– Давайте все вместе проработаем. Очень хороший объект, очень большой объект и очень нужный сегодня городу Бийску. Ну были проблемы, и надо их поправлять, чтобы объект в последующие годы был в полном объеме введен. Это очень Бийску нужно.

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