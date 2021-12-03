Горняк22: «Мера отчаяния»: главврач РТП Ирина Вильгельм рассказала, как лечат от ковида

Ковидный госпиталь Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

«Мы слишком долго терпимо относимся к этой ситуации», – выразилась об антипрививочных настроениях главный врач ковидного госпиталя

Руководитель главного ковидного госпиталя Алтайского края на базе барнаульской больницы №5 (РТП) Ирина Вильгельм рассказала, как лечат зараженных коронавирусом, в чем главная трагедия заболевших и как она относится к антипрививочникам. Свою речь врач произнесла в ходе дискуссии с коллегами и губернатором региона на базе АГМУ 1 декабря.

«Боятся вакцины, но не боятся тяжелых лекарств»

«Каждый день приходится видеть трагедии, страх, боль за близких, желание чем-то помочь. Но почему-то это желание возникает уже тогда, когда человек заболел. Люди готовы купить дорогостоящие лекарства, но не готовы были привиться бесплатной вакциной. Боятся вакцины, но не боятся лекарств, многие из которых тоже были быстро разработаны, как и прививка, и закупаются вне регистрации по особому разрешению. И когда случилось заболевание, пациентов не останавливают ни большие дозы гормонов, ни препараты, подавляющие иммунитет. Мы вынуждены их применять, но это уже мера отчаяния фактически. И никто не говорит ни в одном исследовании о том, что у них 100-процентная эффективность», – объяснила Ирина Вильгельм.

02 декабря, 6:04

Главврач барнаульской больницы выступил за обязательную вакцинацию

Главврач ковидного госпиталя Андрей Коломиец заявил, что нельзя отменять QR-коды, а еще лучше – ввести обязательную вакцинацию

Главврач призналась, что впервые за всю карьеру находится в эпицентре пандемии.

«Сколько работаю, и родители мои были врачами, такой пандемии никогда не видела. Были вспышки других инфекционных заболеваний, но они быстро локализовались. Видимо, тот период длительного эпидемического благополучия воспитал в нас особую психологию: если мы не видели этого, то нас не коснется. К сожалению, коснется. В той или иной степени», – с горечью выразилась врач.

По словам главврача, ее коллеги, которые приезжают в РТП с практической помощью и контрольными мероприятиями, утверждают, что есть случаи, когда однажды переболевший ковидом заболевает и второй, и третий раз.

«Не надо испытывать судьбу. Никто не гарантирует, что, если переболел, не заболеешь повторно. Никто не гарантирует, что повторное заболевание будет протекать легче», – подчеркнула Вильгельм.

«Это биологическое оружие»

«Про антиваксеров: когда человек решает свою судьбу, это один вопрос. Но когда он решает судьбы близких, призывает общество не прививаться, фактически нанося вред здоровью других людей, сеять страхи и сомнения в других, не отвечая за последствия, – это совершенно другое. И здесь, наверное, надо поступать более жестко. Мы слишком долго терпимо относимся к этой ситуации. Слишком долго! Мы ведь сейчас не будем рассуждать о том, что нельзя с оружием заходить в места массового скопления людей. А вирус – это такое же оружие, биологическое. Человек заразен, он заражает других», – отметила врач.

22 ноября, 9:38

«Народ умирает»: Сергей Приб рассказал о проблеме с кислородом в госпиталях

Лидер фракции «Единая Россия» в местном парламенте выступил с непривычно эмоциональной речью во время круглого стола, где обсуждалось введение QR-кодов

Зачастую, по словам Вильгельм, страхи, жалобы и эмоции пациентов и их родственников связаны с чувством вины за то, что человек принес вирус в семью.

«Бывает, человек сам легко переболел, а семья в реанимации. Да, к нам поступают семьями: дети в одной больнице, родители в другой, их родители там же или в третьей. Иногда даже тело умершего некому забрать, потому что родные в ковидном госпитале. Эти трагедии будут иметь долгие психологические последствия», – дрожащим голосом рассказывала медик.

По мнению главврача, законов, указов и постановлений уже принято достаточно, самое главное – их исполнять:

«Принцип: «Заболел – останься дома» не срабатывает. Идут в коллектив, в магазин, разносят вирус, не понимая, что делают. А если человек болеет ковидом со снижением сатурации, он не вполне адекватно оценивает окружающую обстановку. С этим надо бороться! Почему коллектив должен рисковать, если кто-то из сотрудников не желает привиться? Мы говорим о свободе, но у нас также есть свобода дистанционно работать, свобода сдавать ПЦР за свой счет. Недавно слушала диспут очень интересный, процитирую: «Свобода – это в первую очередь право человека на жизнь. А если нет жизни, нет и других свобод».

Ирина Вильгельм, главврач горбольницы №5 Барнаула Фото: Антон Федотов

Дельта-штамм, в отличие от китайского, более заразен – алтайские врачи в этом убедились.

«Если заболевший китайским вариантом вируса успевал заразить 1-2 человек, то индийский – это уже 8-9 человек. И мы видим это не в СМИ, мы видим это у себя в госпитале. Видим, как меняется клиника заболевания. Звоним в Роспотребнадзор – а у нас, оказывается, новый штамм», – говорила специалист.

«Думали, это на три месяца»

Ирина Вильгельм отметила, что рассуждения антипрививочников порой «высокие, грамотные и красивые».

«Можно рассуждать так, когда ты не смотришь в глаза этим больным, когда не видишь этих трагедий. Или не хочешь видеть: «Вы об этом не говорите, потому что это слишком тяжело и сложно». А надо говорить! Надо обществу открыть глаза на то, что не так все благополучно. И сейчас, если наступит снижение заболеваемости, использовать это время, чтобы привить максимальное количество людей. Мы должны дать шанс своим близким если не избежать заражения, то хотя бы переболеть в легкой форме», – настаивала врач.

19 ноября, 18:46

«Сколько мы готовы хоронить?»: алтайский замминистра — о QR-кодах и кощунстве

Замминистра алтайского здравоохранения Наталья Белоцкая предложила участникам круглого стола ответить на вопрос: «Сколько человек каждый из вас готов похоронить?»

До пандемии, подчеркнула Ирина Вильгельм, в реанимации РТП было 9 коек для больных с инсультами и еще 18 – на остальных пациентов. Сейчас их 90, и все работают на ковид.

«Мы сначала думали очень наивно, что через три месяца все закончится. Но история, судя по всему, затягивается на годы. Мы должны с помощью вакцинации высвободить часть коек на плановую помощь. И я считаю, что, перед тем как получить эту плановую помощь, надо прививаться. Есть множество случаев, когда человек перенес высокотехнологичную операцию и все прошло прекрасно, а потом он заболел коронавирусом и умер. И все его моральные страдания, все усилия врачей, все материальные затраты оказались зря», – констатировала Вильгельм.

Число умерших среди привитых в РТП не превышает 2,5%, сообщила главврач.

«До каких пор мы будем оставаться пищей для вируса? В наше цивилизованное время совершенно не будем ценить жизни, а будем дискутировать о том, нужна или не нужна прививка? Ничего более безопасного, чем собственный иммунитет, для лечения болезни не придумано!»

Потери привитых и осложнения, которые они получают, заразившись после вакцинации, «несоизмеримы с той болью», которую несет непривитое общество, подытожила Ирина Вильгельм.

Ковидный госпиталь Фото: Сергей Кулыгин, «Бийский рабочий»

По данным регионального минздрава на начало ноября, в Алтайском крае коронавирусом заразились 3,5% вакцинированных жителей. Среди них госпитализация понадобилась лишь 0,6%. Скончались среди привитых 0,01%.

ТОЛК