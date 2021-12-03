Горняк22: В Алтайский край идет непогода с ветром, снегом и дождем

Метель. Снег. Зима. Фото: pixabay.com

По данным МЧС края, сильный ветер прогнозируется в Локтевском, Змеиногорском, Усть-Калманском, Зональном, Целинном, Краснощековском, Усть-Пристанском и Петропавловском районах

В Алтайском крае ожидается непогода, которую принесет потепление. Днем 3 и ночью 4 декабря в регионе прогнозируют мокрый снег и дождь, переходящие в снег, местами метели и снежные заносы на дорогах, а также сильный ветер до 22 м/с, сообщает ЦГМС региона.

3 декабря в Алтайском крае пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Ветер 8-13 м/с, местами порывы достигнут 17-22 м/с. Температура в регионе составит 0…+5 градусов, местами до +10 градусов.

В Барнауле столбик термометра поднимется до +2…+4 градусов. Также ожидаются мокрый снег с дождем и сильная гололедица.

4 декабря на большей части региона продолжат выпадать небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и метелей. На дорогах сильная гололедица, в южных районах местами снежные заносы. Ветер 7-12 м/с, местами до 20 м/с. Температура -4…+1 градус. В Барнауле днем около -2…-4 градусов и без осадков.

5 декабря в регионе прогнозируют погоду без осадков и около 0…-5 градусов днем, в Барнауле температура воздуха составит -3…-5 градусов.

Ранее стало известно, что 30-градусные морозы придут в Алтайский край только в конце декабря. На неделе с 25 декабря ожидается от -26 до -33 градусов, но перед самым праздником вновь потеплеет до -14 градусов. Большую часть месяца будет невысокая температура с резкими перепадами.

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