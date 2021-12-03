Горняк22: В Алтайском крае за сутки произошло 523 заражения коронавирусом и 32 смерти

COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находится 3 171 пациент. Еще у 343 больных обнаружена вирусная пневмония

523 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего на 2 декабря заболели 105 094 человека, в том числе 8 646 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

32 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 27 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 7 238 жителей региона.

514 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 76 083 пациента.

Всего в крае развернута 4 701 койка для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 1 187 мест.

На утро 2 декабря в Алтайском крае прививаются 1,042 млн человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 137,

Бийск и Рубцовск – по 43,

Камень-на-Оби – 25,

Заринск – 23,

Славгород – 17,

Третьяковский район – 15,

Локтевский район – 14,

Благовещенский район – 13,

Алейск, Волчихинский, Кулундинский и Михайловский районы – по 12,

Топчихинский район – 11,

Каменский и Целинный районы – по 9,

Алейский, Калманский и Угловский районы – по 8,

Ключевский и Смоленский районы – по 7,

Новоалтайск, Крутихинский и Суетский районы – по 6,

Зональный, Павловский и Первомайский районы – по 5,

Красногорский и Тогульский районы – по 4,

Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Петропавловский, Романовский и Советский районы – по 3,

Егорьевский, Панкрушихинский, Троицкий, Шелаболихинский и Шипуновский районы – по 2,

Белокуриха, Бийский, Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Краснощековский, Рубцовский, Солтонский и Табунский районы – по 1.

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