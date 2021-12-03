Горняк22: В Алтайском крае за сутки произошло 523 заражения коронавирусом и 32 смерти
COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com
Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находится 3 171 пациент. Еще у 343 больных обнаружена вирусная пневмония
523 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего на 2 декабря заболели 105 094 человека, в том числе 8 646 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
- 32 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 27 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 7 238 жителей региона.
- 514 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 76 083 пациента.
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Всего в крае развернута 4 701 койка для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 1 187 мест.
- На утро 2 декабря в Алтайском крае прививаются 1,042 млн человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 137,
Бийск и Рубцовск – по 43,
Камень-на-Оби – 25,
Заринск – 23,
Славгород – 17,
Третьяковский район – 15,
Локтевский район – 14,
Благовещенский район – 13,
Алейск, Волчихинский, Кулундинский и Михайловский районы – по 12,
Топчихинский район – 11,
Каменский и Целинный районы – по 9,
Алейский, Калманский и Угловский районы – по 8,
Ключевский и Смоленский районы – по 7,
Новоалтайск, Крутихинский и Суетский районы – по 6,
Зональный, Павловский и Первомайский районы – по 5,
Красногорский и Тогульский районы – по 4,
Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Петропавловский, Романовский и Советский районы – по 3,
Егорьевский, Панкрушихинский, Троицкий, Шелаболихинский и Шипуновский районы – по 2,
Белокуриха, Бийский, Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Краснощековский, Рубцовский, Солтонский и Табунский районы – по 1.