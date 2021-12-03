Горняк22: Барнаульцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Деньги. Зарплата. Рубли Фото: pixabay.com

По словам специалистов, перед Новым годом денег для счастья россиянам необходимо больше, чем в майские праздники. В среднем сейчас россиянину для этого необходимо 178 тысяч рублей в месяц

Жители Барнаула рассказали, что для счастливой жизни им нужно около 150 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из исследования SuperJob.

Опрос показал, что большей части барнаульцев для счастья необходимо 153 тысячи рублей. В мае горожане называли сумму в 147 тысяч рублей, а в январе этого года – 138 тысяч рублей. При этом, в сравнении с 2018 и 2019 годами, счастье для жителей Барнаула «подорожало» на 14 тысяч рублей.

Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам, – 203 и 155 тысяч рублей соответственно. У молодых людей младше 24 лет запросы меньше, чем у взрослых россиян – 126 тысяч рублей.

В России больше всего – 228 тысяч рублей ежемесячно – нужно москвичам. Чуть меньше для счастливой жизни нужно во Владивостоке (204 тысячи рублей) и Ростове-на-Дону (198 тысяч рублей). Самые скромные финансовые ожидания у жителей Оренбурга, для счастья им нужно в среднем 138 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты рассказали, где в Алтайском крае можно заработать от 100 тысяч рублей. Всего каждое третье предложение с зарплатой свыше 100 тысяч рублей – это вахтовая работа. Машинист автовышки может зарабатывать от 120 тысяч рублей, электрогазосварщик – от 140 тысяч рублей.

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