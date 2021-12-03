Горняк22: Врач рассказал, как правильно ходить и падать при гололеде

Гололед Фото: Анна Меньшикова, Алексей Кучерявых

По словам врача, при гололедице ни в коем случае нельзя бегать, даже если человек сильно опаздывает и автобус вот-вот закроет двери

Во время гололеда нужно ходить, не отрывая пяток, как на лыжах, не держать руки в карманах и не бегать, заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает РИА Новости.

«Рекомендуется отказаться от каблуков и перейти на обувь с плоской рифленой подошвой или низкими широкими каблуками. Если она все равно скользит, то можно наклеить полоски лейкопластыря или наждачной бумаги», – рассказал он.

Специалист отметил, что мягкая и рыхлая одежда, например пуховик, может смягчить удар при падении. Во время передвижения по льду нельзя держать руки в карманах. Кроме того, очень опасно ходить по гололеду в нетрезвом состоянии.

По словам медика, при потере равновесия нужно стараться приседать на корточки. Это снизит высоту падения. По возможности падать лучше на бок. Нужно сгруппироваться и напрячь мышцы. При падении вперед, рекомендуется прижать локти к бокам и втянуть голову в плечи.

«Если падаете на спину навзничь, необходимо прижать к груди подбородок и раскинуть в стороны руки. Это защитит затылочную часть головы», – подчеркнул он.

Специалист добавил, что первое правило после падения – не двигаться и сразу не вставать. Сначала следует приподнять голову, пошевелить конечностями и прислушаться к своим ощущениям. Если появилась острая боль, необходимо звонить в скорую помощь.

Ранее «Толк» сообщал, что главврач барнаульской больницы выступил за обязательную вакцинацию. По его словам, в крае стало больше смертей от «обычных болезней», потому что их «просто перестали лечить» из-за коронавируса. При этом ответственность за это лежит на антипрививочниках.

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