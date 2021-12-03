Горняк22: В приграничный Локтевский район возобновили поставки угля из Казахстана

Уголь Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

В остальных районах Алтайского края ситуацию с углем разрешили. Наиболее проблемным оставался Локтевский район, куда уже начали направлять твердое топливо

30 ноября из Казахстана в Горняк отгрузили 100 тонн угля для реализации населению, сообщает минстранс края. В скором времени в район привезут еще 210 тонн.

Ведомство продолжает следить за ситуацией в районе, где сохраняется напряженная ситуация с углем. Правительство региона поставило на контроль обеспечение топливом людей.

Ранее сообщалось, что поставки угля не осуществлялись из-за дефицита подвижного состава. Везти топливо из Кузбасса, Хакасии или с других алтайских площадок в район крайне невыгодно. Тогда цена с учетом доставки серьезно вырастет.

Тогда правительство края вместе с районными властями решили адресно оказывать помощь населению. Сейчас в список нуждающихся в Локтевском районе числится 321 домовладение. Из них 198 домохозяйств уже приобрели уголь, 24 – отказались.

Жители Локтевского района ранее рассказали, что из-за перебоев с поставками угля им нечем топить свои дома. Люди вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть в своих домах. Кроме того, из-за выросших цен на топливо социально незащищенные категории населения просто не могли позволить себе его приобрести.

Всего перебои с углем были в семи районах региона. Везде, кроме Локтевского района, проблему устранили.

Следственный комитет и прокуратура начали проверки из-за проблем с углем. Они обещали изучить ситуацию и оценить работу властей в этом направлении.

ТОЛК