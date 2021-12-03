Горняк22: «Антиваксер — это диагноз». Врачи обсудили, как нарастить темпы вакцинации

Круглый стол в АГМУ по проблемам вакцинации от ковида Фото: Антон Федотов

Медсообщество выступило за жесткие меры в отношении непривитых: для создания иммунной прослойки нужно вакцинировать всех, включая детей, кроме людей с медотводами

1 декабря в АГМУ состоялся круглый стол с участием губернатора региона Виктора Томенко, министра здравоохранения Дмитрия Попова, ректора вуза Ириной Шереметьевой, главврачами ковидных госпиталей Барнаула и Новоалтайска, профессорами в области медицины

Губернатор попросил специалистов высказаться по поводу прогнозов развития пандемии, необходимости открытия ковидного госпиталя в ТЦ и ограничения плановой медпомощи, а также способов популяризации вакцинации от ковида.

Нужно привить свыше 90% населения

Заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ Татьяна Сафьянова сообщила, что коронавирус «нарушает привычные законы эпидемиологии»: в частности, у него отсутствует сезонность. Поэтому что-то прогнозировать сложно.

«Одно мы уже можем с уверенностью сказать: для создания иммунной прослойки нужно минимум 90% привитых, 95% – это очень здорово. Еще 5% оставляем на тех, у кого медотвод. Необходимо быстро внедрить вакцинацию среди детей. Опыт зарубежных стран показывает, что это эффективно: многие прививают с 5-летнего возраста, в Китае – с трех лет. Мы должны принять все возможные и невозможные меры, чтобы достичь хотя бы 70% привитых к тому моменту, когда в край придет омикрон-штамм», – высказалась специалист.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней и фтизиатрии Нина Карбышева отметила, что новые штаммы вируса имеют разнообразную клинику, и это осложняет диагностирование болезни на раннем этапе.

«Мы имеем вакцину, а значит, можем управлять процессом – и это счастье. 85% сотрудников АГМУ привиты, и мы на себе почувствовали, что такое коллективный иммунитет. С ужасом вспоминаем прошлый год, когда болели десятки преподавателей и теряли близких», – рассказала Карбышева.

Нина Карбышева, завкафедрой фтизиатрии АГМУ Фото: Антон Федотов

Отдельно профессор отметила тотальное несоблюдение масочного режима.

«Я недавно зашла в автобус – только треть пассажиров в масках. Я обратилась к кондуктору. Думаю, всем понятно, чем закончилась наша с ней дискуссия. Люди говорят, что ограничительные меры не работают. Конечно, потому что мы их не соблюдаем», – отметила преподаватель.

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева подчеркнула, что все студенты вуза привиты, за исключением несовершеннолетних. Среди преподавательского состава нет таких невакцинированных, у кого бы не было противопоказаний.

«Наши преподаватели пенсионного возраста первыми пошли прививаться, стали примером для других, потому что устали быть в изоляции. Мы работаем с другими вузами, школами Барнаула и районов края – наши преподаватели и студенты читают лекции о вакцинации. В этом году «Снежный десант» будет не только физическую работу выполнять, но и просветительскую», – подчеркнула Шереметьева.

«Я снимаю маску в госпитале»

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что в 2020-м году, когда речи о вакцине не шло, население серьезнее относилось к ограничениям, а вирус не был таким жестоким. Поэтому и не было такой интенсивной заболеваемости.

«В этом году эпидпроцесс проходит кратно сложнее. С августа мы фиксируем заболевания гриппом, инфекции наслаиваются друг на друга. При этом 95% иммунная прослойка среди медиков вместе с переболевшими позволила обеспечить бесперебойную работу службы. Вот уже пять месяцев в авральном режиме здравоохранение выполняет свои задачи», – отметил министр.

Согласно федеральному регистру вакцинированных, порядка 37 тыс. привитых жителей Алтайского края заболели коронавирусом. Не более 1% из них попали в госпитали.

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«Мы слишком долго терпимо относимся к этой ситуации», – выразилась об антипрививочных настроениях главный врач ковидного госпиталя

Главврач ковидного госпиталя на базе больницы им. Л. Я. Литвиненко в Новоалтайске Константин Федорюк подтвердил: в его медучреждение в основном поступают непривитые. Летальность составляет 13% – почти все умершие не были привиты.

«Единицы погибли из привитых. Настолько единицы, что я зажму только три пальца. В медсообществе было много споров о вакцинации, но сейчас я могу сказать, что переболел и привит, и не боюсь этих штаммов. Я могу позволить себе слабость – снять маску в госпитале. Без последствий. Мои родные и коллеги привиты – это было с руганью местами, но я за них сегодня спокоен. Те, кто не привился, продолжают заражаться и в этом году. Тем, до кого не дошло сразу, пришлось в это поверить, похоронив кого-то из близких», – рассказал Федорюк.

Главврач отметил, что по его мнению, у вакцины «Спутник V» вообще нет противопоказаний.

«Вакцинированный пациент может поехать на плановое лечение и вернуться живым. Непривитые все впоследствии в госпиталях. Я спрашиваю у всех пациентов, с кем общаюсь, почему не привиты. Около 70% жалеют о своем решении. Часть остаются противниками вакцинации – даже те, кто с ИВЛ вернулся в жизнь. Ну, наверное есть в нашей популяции исключения, которые невозможно объяснить. Как врач-реаниматолог скажу одно: вакцинированным лекарства от ковида не нужны, а непривитым они могут не помочь, даже самые дорогие», – заявил специалист.

Главврач больницы им. Л.Я. Литвиненко г. Новоалтайска Константин Федорюк Фото: Антон Федотов

Константин Федорюк призвал население прекратить распространять фейковые новости и рассуждать на тему вакцинации, если нет специализации этом вопросе.

«Никаких других мнений здесь быть не может: защита есть, она работает», – отрезал врач.

«Антиваксер – это диагноз»

Главврач горбольницы №11 Барнаула Андрей Коломиец сразу же заявил, что наиболее эффективным способом преодоления пандемии в кратчайшие сроки является вакцинация всего населения.

«Я – сторонник жестких мер. Коды – это хорошо, но лучше бы был старый проверенный вариант – поголовная вакцинация. Но раз у нас есть только коды, как инструмент, надо по этому направлению идти поинтенсивнее», – считает врач.

Коломиец привел данные по поликлинике, относящейся к горбольнице №11: за 10 месяцев 2021 года привилось 21 тыс. человек, 163 умерло. Из них было лишь пять привитых, «чистый» – один. То есть этот человек прошел полный курс вакцинации и заболел спустя три месяца.

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В группах риска, а значит, с показаниями к первоочередной вакцинации – пациенты с диабетом, лишним весом, сердечными заболеваниями и онкологией. Даже при полиаллергиях можно и нужно прививаться, уверен специалист.

«Вне сомнений, наша вакцина эффективна. Скажу про свой коллектив: из 1280 сотрудников непривиты трое, по внутренним соображениям. В этом году у нас заболело 17 человек. В прошлом болели сотнями, отделениями уходили на больничные», – рассказал главврач.

На базе горбольницы №11 также находится детский инфекционный госпиталь и роддом. Вирус, по словам Коломийца, преодолевает плацентарный барьер: дети рождаются уже с ковидом. До «дельты» самому юному зараженному было 20 дней.

«С антиваксерами поступать бы пожестче, как в других странах: не прививаешься – извини, лечишься за свой счет. Пожалуйста, сиди дома, любим, помним, уважаем, но сиди. Жесточайшему запрету нужно подвергнуть вольности непривитых медиков. Непривитый медик – убийца пациента. То же самое с учителями. Антиваксер – это диагноз все-таки, это психология. Иногда, хоть тресни, ничего с ними не сделаешь. Инфантильность, ригидность мышления, бредовые установки – это не лечится», – отрезал Коломиец.

Андрей Коломиец, главврач барнаульской горбольницы №11 Фото: Антон Федотов

Завкафедрой анестезиологии, реаниматологии и клинической фармакологии АГМУ Михаил Неймарк заявил, что в ковидных госпиталях региона есть все, что нужно для квалифицированной помощи. По этому параметру реанимации края не уступают Коммунарке. Но летальность все равно высокая.

«Золотой таблетки от ковида нет. И я бы отдельно подчеркнул: когда привитые заболевают после вакцинации? Если спустя два дня, никакого иммунитета в помине еще нет. Все претензии к этому человеку, который слишком долго собирался совершить этот гражданский подвиг», – отметил Неймарк.

Завкафедрой урологии и андрологии Александр Неймарк призвал собрать актуальные подробные цифры по летальности и заболеваемости среди привитых и обсудить их на очередном круглом столе с участием «какого-нибудь антиваксера».

«Мы не можем взять наручники»

В ходе встречи участники подняли проблему медотводов: их зачастую дают негосударственные организации, которые «могут руководствоваться какими-то материальными соображениями».

Главный внештатный инфекционист минздрава региона Валерий Шевченко призвал активнее прививать беременных. На данный момент 2,3 тыс. женщин в крае привились во время беременности, и лишь одна из них заболела – перенесла ковид в легкой форме.

«Мы не видим от вакцины никаких «массовых побочек», о которых пишут антипрививочники. Нежелательных проявления невозможно спрятать, для этого есть система мониторинга», – подчеркнул Шевченко.

Также врач отметил, что в алтайском СПИД-центре, которым он руководит, от 40% до 60% пациентов разных докторов привиты. Большинство не прививались лишь потому, что не были достаточно проинформированы.

Виктор Томенко по итогам встречи отметил, что в крае в целом не привиты еще примерно половина взрослых. Около 60 млн взрослого населения страны еще не получили вакцину.

«Когда число непривитых снизится, можно будет «дожимать». А сейчас мы не можем взять наручники и пойти всех вакцинировать. Как можно с половиной взрослого народа силовыми методами бороться? Это с социально-психологической и политической точки зрения неприемлемо», – считает глава региона.

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