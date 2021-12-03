Горняк22: Потепление до +10 градусов принесет в Алтайский край ветер и дожди со снегом

Мокрый снег. Снег. Зима. Фото: Анна Меньшикова

Синоптики передали штормпрогноз на день 3-го и ночь 4 декабря. Затем к выходным осадки прекратятся и установится лёгкий мороз

3 декабря на территории Алтайского края ожидается неблагоприятная погода. Днем потеплеет до 0…+5, а по южным районам местами воздух прогреется до +10 градусов, сообщает ЦГМС региона.

В этот день на большей части территории региона пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег. Возможны метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер подует южный, местами порывы достигнут 22м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается около +2…+4 градусов, а также мокрый снег с дождём. На дорогах по-прежнему сильная гололедица. Ветер южный, 8-13 м/с.

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