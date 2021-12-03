Горняк22: В Барнауле на площади Сахарова не будут устанавливать ледяные горки
Площадь Сахарова. Демонтаж новогоднего городка Фото: Анна Меньшикова
Из-за распространения коронавируса жители Барнаула будут лишены праздничного открытия главной елки. Однако новогоднее настроение горожанам власти все же пообещали
В этом году на площади Сахарова в Барнауле не будет традиционных ледяных горок, сообщает ИА «Амител» со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту в связи Барнаула.
С чем связано такое решение, в мэрии не сообщили.
В Барнауле с 4 декабря перекроют для движения автотранспорта площадь Сахарова в рамках подготовки к празднованию Нового года. На территории приступят к установке главной городской елки и новогоднего городка.
Предполагается, что демонтируют городок 17 января 2022 года, после этого проезд по площади будет возобновлен.
Стоит напомнить, что традиционное открытие главной елки и фейерверк в этом году также отменили. Это связано со сложной эпидситуацией в регионе.