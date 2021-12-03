Горняк22: «Как кильки в банке»: барнаульцы жалуются на «забитый» общественный транспорт

Автобусы. Общественный транспорт Фото: Анна Меньшикова

Жители Барнаула недоумевают, почему торговые центры закрыли на фоне распространения COVID, а тем временем пассажиры ездят в переполненном транспорте

Жители Барнаула жалуются, что в период распространения коронавируса людям приходится ездить в переполненном общественном транспорте. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

«Как кильки в банке. И при этом проезд увеличился на 5 рублей… За что?!», – возмущается жительница краевой столицы Полина Киселева.

Горожане в комментариях подхватили тему, посчитав, что проблема для города действительно является злободневной.

«В 29 ехала, так я стояла на носочках, чтобы как-то вместиться….»,

«С центра вокзала на Строителей теперь на Авиатор вообще не уехать»,

«Вот трамваи неадекватно ходят, №2 миллион штук стоит на конечной, а №3 ждут люди по 100 лет»– говорят местные жители.

В соцсетях напомнили, что в начале мая «дорожный» комитет мэрии Барнаула планировал провести исследование пассажирских потоков краевого центра. Для этого из бюджета города предполагалось выделить 24,5 млн рублей. Первый этап исследования должен был завершиться 30 ноября 2021 года.

Ранее жители Барнаула пожаловались на работу общественного транспорта. Так, горожане рассказали, что не могут дождаться автобусов не только в часы пик, но и в выходные дни.

ТОЛК