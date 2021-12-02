Горняк22: В Тальменском районе объявили траур по погибшим на ж/д переезде детям

Свеча. Траур Фото: pixabay.com

В среду во Дворце культуры села Наумово пройдет прощание с детьми, затем состоятся похороны на местном кладбище. Власти района оказывают помощь с погребением

В Тальменском районе 1 декабря объявили днем траура после гибели троих детей в ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщает сайт муниципалитета.

«Коллектив администрации района и его жители глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование семьям погибших школьников», – говорится в сообщении.

Глава района Сергей Самсоненко посетил семьи. Из резервного фонда власти выделили каждой из них материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, оказывают помощь с организацией похорон.

Днем 29 ноября в окрестностях села Лугового Тальменского района снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на железнодорожные пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое детей, женщина-водитель и еще один ребенок получили травмы.

Выяснилось, что педагог начальной школы решила подвезти учеников второго класса после уроков домой – в соседнее село Наумово. По непонятным причинам у железнодорожных путей автомобиль оказался под поездом.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать семьям пострадавших и погибших в ДТП детей материальную и психологическую помощь. СК возбудил уголовное дело.

ТОЛК