Горняк22: В Барнауле у закладчика нашли более 150 свертков с героином

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Получив наркотик, мужчина приехал в краевую столицу, арендовал квартиру и начал готовиться к своей противоправной деятельности

В Барнауле 24-летнего гражданина соседней республики задержали по подозрению в приготовлении к сбыту 356 граммов героина, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Во время патрулирования полицейские заметили подозрительного молодого человека. В ходе досмотра у него нашли 23 маленьких свертка, обернутые в фольгу. Еще девять свертков с неизвестным веществом обнаружили возле жилого помещения.

После этого сотрудники обыскали квартиру молодого человека и изъяли 120 аналогичных свертков, рассыпчатое коричневое вещество и упаковочный материал. Экспертиза показала, что все изъятые вещества содержат героин. Его общая масса составила 365 граммов.

По предварительным данным, подозреваемый устроился курьером-закладчиком в интернет-магазин. Он получил наркотик, расфасовал его на дозы и планировал сбывать, оставляя закладки в малозаметных местах.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по статье 228 («Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере»).

Ранее в Барнауле студентку московского вуза поймали на закладках наркотиков. Девушка получила крупную партию наркотиков и собиралась продавать ее закладками через тайники. Теперь ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ТОЛК