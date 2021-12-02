Горняк22: Минздрав опроверг дефицит коек в алтайском онкодиспансере

Больница, операция Фото: Анна Меньшикова

Новость о том, что диспансер перестроит работу в 2022 году, вызвала критику у некоторых его сотрудников, которые заявили об угрозе сокращения штата блестящих специалистов

В Алтайском краевом онкодиспансере, где предстоит оптимизация двух отделений торакальной хирургии вместимостью 90 коек, нет дефицита мест и очереди на госпитализацию. Об этом во время онлайн-конференции заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, с начала 2022 года в медорганизации останется одно такое отделение на 50 коек с шестью оперирующими врачами, а также откроют два круглосуточных химиотерапевтических отделения общей мощностью на 55 мест.

«Таким образом, не только не сокращаются койки, а их будет на 15 больше», – цитирует министра ИА «Банкфакс».

Попов заверил, что очередности на госпитализацию нет. При работе на полную мощность в торакальном отделении в месяц возможно проводить до 100 операций. Сейчас здесь завершают переоформление документов по трудоустройству всех сотрудников торакального отделения № 1.

Предстоящие изменения, которые вызвали ярую критику среди части сотрудников и беспокойство у пациентов, он объяснил тем, что на протяжении последних нескольких лет одно из торакальных отделений выполняло свои задачи далеко не в полном объеме, работая по большому счету по химиотерапевтическому профилю.

Кроме того, перестройки работы онкодиспансера требует приказ федерального минздрава «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях», пояснил министр. Одним из основных его требований является четкая «специализация» отделений.

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