Горняк22: «Ездила не раз»: источник рассказал о разбившемся с детьми на переезде учителе

Анна Диринг Фото: vk.com/diring78

В страшной аварии погибли три ученика второго класса. Еще один ребенок и педагог выжили, их госпитализировали в Барнаул. Водитель находится в реанимации на ИВЛ, школьник пришел в сознание

Учитель начальных классов, которая была за рулем попавшей под поезд иномарки с детьми в Алтайском крае, была опытным водителем и не раз проезжала по этому маршруту. Об этом «КП на Алтае» рассказал знакомый 43-летней Анны Диринг.

«У нее довольно большой стаж вождения, она следит за правилами дорожного движения, всегда обращает внимание на дорожные знаки. Да и через переезд она ездила не в первый раз, все было в порядке до этой трагедии», – рассказал источник издания.

По его словам, Диринг часто подвозила детей из школы, причем высаживала прямо у дома, и делала это только из лучших побуждений.

Известно, что ранее педагог преподавала в Среднесибирской СОШ Тальменского района, а потом перешла в школу Лугового. Здесь, по словам собеседника агентства, она была на хорошем счету у руководства, Анну часто хвалили.

«И дети ее очень любили, ребята под ее руководством часто занимали призовые места на всевозможных конкурсах. Это подтверждают и грамоты, которые висят в ее кабинете», – рассказал собеседник.

Судя по открытым данным, Анна Диринг окончила Новосибирский государственный педагогический университет, а на прошедших выборах даже пыталась как самовыдвиженец пройти в Луговской сельсовет.

На ее странице в «ВКонтакте» между тем стоит статус, который сейчас читается как зловещий, если не пророческий: «Не относитесь к жизни очень серьезно, вам все равно не выбраться из нее живым».

Роковой переезд

Днем 29 ноября в окрестностях села Лугового Тальменского района снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на железнодорожные пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое детей, женщина-водитель и еще один ребенок получили травмы.

Выяснилось, что педагог начальной школы решила подвезти учеников второго класса после уроков домой – в соседнее село Наумово. По непонятным причинам у железнодорожных путей автомобиль оказался под поездом.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать семьям пострадавших и погибших в ДТП детей материальную и психологическую помощь. СК возбудил уголовное дело.

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