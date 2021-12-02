Горняк22: В Барнауле лед с крыши дома рухнул на голову ребенку

Место происшествия Фото: прокуратура Алтайского края

Прокуратура начала проверку по факту инцидента – специалисты оценят соблюдение управляющей компании требований по очистке кровли

В Барнауле восьмилетний ребенок пострадал при падении снега и льда с крыши пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел днем 1 декабря на улице Чудненко.

Как сообщили «Толку» в ведомстве, мальчика с травмой головы госпитализировали в больницу, медики обследуют его. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Родители школьника намерены обратиться с иском в суд.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Новосибирске сошедший с крыши снег проломил крышу легковушки.

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