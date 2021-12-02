Горняк22: В ФСБ раскрыли подробности задержания главы комитета администрации Заринска

Задержание Юрия Юрченко Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Следователи считают, что чиновник неоднократно брал взятки за незаконное содействие фирмам в получении государственных контрактов

Главу комитета городского хозяйства и ЖКХ администрации Заринска Юрия Юрченко подозревают в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УСФБ по Алтайскому краю.

По данным следствия, минувшей осенью чиновник получил от директоров двух фирм в общей сложности 420 тысяч рублей в качестве части причитающихся ему взяток на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.

«Денежные средства предназначались за выбор предприятий в качестве подрядчиков работ по отсыпке щебнем автомобильных дорог и благоустройству сквера на территории Заринска», – пояснили в пресс-службе СУ СКР.

Следователи продолжают сбор доказательств по уголовному делу. В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения.

О задержании Юрченко стало известно накануне, 30 ноября.

ТОЛК