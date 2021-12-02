Горняк22: В Новосибирской области поезд насмерть сбил 51-летнего мужчину

Поезд. Железная дорога Фото: пресс-служба МВД на транспорте по СФО

Транспортная полиция напоминает, что переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров

В Новосибирской области 51-летний мужчина погиб под колесами поезда, сообщает пресс-служба МВД на транспорте по СФО.

Стало известно, что происшествие случилось на перегоне между станциями Мочище – Иня-Восточная. Пострадавший на электричке приехал на остановку «Юбилейная» и решил перейти железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом.

Машинист, чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее в Алтайском крае женщина с четырьмя детьми заехала под поезд. Из-за болезни преподавателя уроки в школе отменили, поэтому учительница решила подвезти домой детей, чтобы они не ждали школьный автобус. Трое детей погибли, водитель и ребенок госпитализированы.

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