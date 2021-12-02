Горняк22: Директор школы в поселке Лесной рассказал, почему затянулся ремонт автобуса

Школьный автобус Фото: barnaul-obr.ru

Полмесяца дети поселка Лесной были вынуждены добираться до школы на общественном транспорте из-за поломки автобуса. Родителям якобы предлагали ускорить подвоз, скинувшись на ремонт двигателя

С 1 декабря учащиеся школы №99 в поселке Лесной снова ездят на уроки на школьном автобусе. До этого 9 дней школьники, в том числе начальных классов, добирались на учебу на общественном транспорте. Родители жаловались, что 20-й автобус периодически провозит детей мимо остановки.

Как сообщили в администрации учебного заведения, у автобуса сломался двигатель. Его отремонтировали за счет средств городского бюджета.

«В чем трагедия?»

Директор СОШ №99 Владимир Бабак подтвердил «Толку», что с 1 декабря школьный автобус возобновил работу.

«Ну сломался автобус. В чем трагедия? Это же техника, поломки периодически бывают. Все вопросы обычно оперативно решает наш учредитель – комитет по образованию Барнаула. Просто в этот раз был сложный ремонт», – пояснил Бабак.

16 августа, 8:51

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Ранее amic.ru сообщал, что родителям якобы предлагали скинуться на ремонт двигателя. Предложения совместными усилиями отремонтировать транспорт, по данным издания, рассылали члены родительского комитета по родительским чатам.

«Лично я никого не просил собирать деньги на ремонт автобуса. Зачем? Школа – бюджетная организация. Ремонт оплачивает город, – недоумевает руководитель СОШ.

«Почти новенький»

Владимир Бабак добавил, что автобус 2017 года выпуска. «Почти новенький», – уточнил директор школы. На вопрос, почему он периодически выходит из строя, Бабак ответил, что любая техника то и дело ломается.

«Вот у вас есть машина? Ну она же тоже периодически ломается, а у школьного автобуса достаточно интенсивный маршрут», – объяснил директор школы.

В комитете образования Барнаула уточнили, что школьный автобус сломался 18 ноября. Но ему на подмогу дадут еще один.

«В этом году Министерство образования и науки Алтайского края предоставит барнаульским школам пять автобусов. Один из них планируют передать 99-ой школе. Сейчас идет оформление документов», – сообщили в комитете.

ТОЛК