Горняк22: Пользователи интересуются, как получить трогательное послание на свое имя

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В Сети появился способ по одной фразе и имени узнать, какое сообщение не было отправлено человеку. Этот тренд уже стал популярным в TikTok и спровоцировал у некоторых приступы меланхолии

Для того чтобы узнать, какое сообщение человек так и не получил, пользователи набирают в Google фразу unsent messages to и добавляют свое имя. После этого они получают трогательное любовное послание от бота.

Этот тренд стал популярным в социальных сетях. Девушки и парни разных возрастов записывают видеоролики, на которых читают неотправленные послания от бывших возлюбленных. Для кого-то это лишь очередной способ набрать просмотры и лайки, а для кого-то способ погрустить и погрузиться в воспоминания.

@kiddyjester ##переписка это почти то, о чем я думаю каждый раз, как вспоминаю ♬ sonido original – Sîl Vïå

Фраза unsent messages to дословно переводится как «неотправленное сообщение для». Этот запрос перенаправляет пользователей на сайт The Unsent Project («Проект неотправленный»), на котором уже и высвечивается заветное сообщение.

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