Горняк22: Следком проверяет сообщения о дефиците угля в Алтайском крае

Уголь Фото: pixabay.com

Из-за дефицита краевой минстрой предложил минэнерго РФ рассмотреть на федеральном уровне вопрос о поставках угля угледобывающими предприятиями для нужд населения по социально ориентированным ценам

В Алтайском крае проведут доследственную проверку после сообщений о нехватке угля в Локтевском районе, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Ранее жители Локтевского района рассказали, что из-за перебоев с поставками угля им нечем топить свои дома. Люди вынуждены незаконно рубить древесину, чтобы не замерзнуть в своих домах. Кроме того, из-за выросших цен на топливо социально незащищенные категории населения просто не могут позволить себе его приобрести.

В ходе проверки следователи выяснят обстоятельства случившегося и проверят действия администрации района на предмет халатности.

Вместе с тем в минстрое Алтайского края объявили дополнительные торги на поставку угля для муниципальных нужд в районы, где есть вероятность срыва поставок топлива. В крае планируют закупить примерно 50 тысяч тонн угля, сообщает ТАСС.

«Для недопущения ЧС в отопительный период сформировали краевой резервный запас угля на 30 тысяч тонн. Они размещены на 12 угольных площадках. Более 9,6 тысячи тонн выделили 11 муниципальным образованиям», – рассказал замминистра строительства и ЖКХ региона Евгений Григоренко.

По словам председателя комитета регионального парламента по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игоря Панарина, перебои с углем выявили в семи районах региона. Везде, кроме Локтевского района, проблему устранили, сообщили чиновники.

Уже два месяца в Алтайском крае в нескольких районах местные жители сталкиваются с дефицитом угля. По данным властей, сбои в поставках начались из-за резкого подорожания топлива в Кемеровской области. Самая сложная ситуация сложилась в Локтевском районе. Некоторые местные жители незаконно пилят клены. Сырую древесину рубят очень мелко, чтобы хоть как-то горела.

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