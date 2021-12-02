Горняк22: В России сократят действие ПЦР-тестов из-за нового штамма омикрон

Коронавирус Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач России подчеркнула, что в стране пока нет случаев заражения новым штаммом коронавируса. Она также посоветовала россиянам на новогодних каникулах не ездить за границу

В России сократят до 48 часов срок действия ПЦР-теста из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«Решение приняли из-за повышенной заразности этого варианта ковида и его потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма, – подчеркнула она.

Глава ведомства также отметила, что все применяемые в стране ПЦР-тесты способны выявить заражение человека этим штаммом. При этом в Роспотребнадзоре разработали систему для выявления именно штамма омикрон. Россиянам, которые прилетели из стран, где выявлен омикрон, придется пройти 14-дневный карантин.

Напомним, что в конце ноября в Ботсване и ЮАР врачи сообщили о появлении нового штамма коронавируса с несколькими десятками мутаций. Предположительно, эти изменения делают штамм устойчивым к антителам переболевших и привитых. Россия и другие страны запретили въезд из некоторых африканских государств.

ТОЛК