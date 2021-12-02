Горняк22: В России предложили бесплатно тестировать россиян на COVID-19

Коронавирус. Тестирование Фото: pixabay.com

По словам экспертов, граждане положительно отнесутся к подобной инициативе, поскольку проводить тестирование на коронавирус можно и дома

В Госдуме предложили массово бесплатно тестировать россиян на коронавирус, сообщают «Известия».

По словам первого зампреда фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова, существующие меры могут не защитить страну от появления нового штамма коронавируса – омикрон. При этом другие страны принимают самые строгие ограничительные меры, вплоть до закрытия границ.

Депутат отметил, что вакцинации для борьбы с коронавирусом уже недостаточно. В стране во всех учреждениях необходимо сделать бесплатными тесты на COVID-19. Такое предложение поддержали в комитете по здравоохранению.

«Нам нужен дополнительный мощный щит в борьбе с ковидом – массовое бесплатное тестирование россиян. Массовая вакцинация – главный, но не единственный способ борьбы с пандемией. В антиковидных мерах есть дисбаланс, который мешает нам эффективно противостоять коронавирусу», – подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что в России сократят действие ПЦР-тестов из-за нового штамма омикрон. Но новым правилам он будет действовать 48 часов. Главный санитарный врач России также подчеркнула, что в стране пока нет случаев заражения новым штаммом коронавируса.

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